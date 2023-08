Filha cria marca de ovos para o pai: "Melhor presente que já recebi"

Aline Gouveia

Paulo Domingues com a filha, Anne Peres - (crédito: Khalil Santos/CB/D.A. Press)

Nascido em Cianorte, no Paraná, o servidor público Paulo Domingues sempre gostou da natureza e cultiva o sonho de ter uma fazenda. Para se aproximar desses gostos, ele construiu um pequeno viveiro e começou a criar 10 galinhas em casa, em 2020. Pouco tempo depois, esse número subiu para 20. Esses animais, chamados carinhosamente de "meninas" por ele, passaram a produzir ovos que superavam a quantidade de consumo da família.

Então, Paulo pôs em prática um ensinamento que aprendeu com os pais e passou para os filhos: o de doar coisas aos outros. "Aprendi que a gente não deve chegar de mãos vazias nas casas das pessoas", diz. Os ovos que sobravam em casa ele dava para os colegas de trabalho e para os familiares, ou vendia a preço simbólico. Entretanto, o que era apenas um hobby ganhou uma dimensão maior e mais especial, pois no Dia dos Pais, a filha de Paulo, a publicitária e influenciadora Anne Peres, criou uma marca de presente para ele: a Ovos do Careca.







O vídeo do momento em que Anne entrega o presente ao pai já superou a marca de 500 mil visualizações no Instagram. "Demorou um pouco até a gente se acostumar com a ideia, mas logo estávamos amando ter ovos fresquinhos todo dia. Ele é muito dedicado com as galinhas", diz a influenciadora no registro que viralizou.

View this post on Instagram A post shared by Anne Peres (@anneperess)

Explorando as habilidades com criação de conteúdo, Anne formulou um design para a marca, mandou as artes para uma gráfica, embalou os ovos e fez a supresa para o pai. "Esse, sem dúvidas, é um dos melhores presentes que recebi na vida. Ela colocou o talento e o tempo dela nisso", conta Paulo, com voz emocionada, em conversa com o Correio.

A ideia da marca gerou entusiasmo e Paulo e Anne passaram a receber incentivo de pessoas de várias partes do Brasil. Os dois destacaram que ainda estão avaliando a viabilidade de iniciar de fato um negócio nesse sentido e vão se reunir em família para colocar "na ponta do lápis" as possibilidades, para depois buscar as autorizações necessárias para poder comercializar os ovos.

Relação de pai e filha

A máxima de que as mães e os pais criam os filhos "para o mundo" faz bastante sentido para a família de Paulo, embora ele tenha aprendido a lidar com essa perspectiva com o tempo. Durante a pandemia, com o isolamento social, Paulo lembra que a relação com a filha passou por um período de "transição", dele entender e respeitar o amadurecimento e espaço da influenciadora.

Atualmente, ambos descrevem a relação de pai e filha como uma "amizade linda". Um dos aspectos que chamaram a atenção no vídeo publicado por Anne é a cumplicidade demonstrada entre eles. Segundo Paulo, o gesto da filha em presenteá-lo com a marca de ovos fez com que ele se sentisse amado e honrado.