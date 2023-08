Cidade mais antiga do DF, Planaltina completa neste sábado 164 anos

Yasmin Rajab

Monumento da Pedra Fundamental - (crédito: Renato Araújo/ Agência Brasília)

Neste sábado (19/8), comemora-se o aniversário de Planaltina, a cidade mais antiga do Distrito Federal. Criada em 19 de agosto de 1859, a região administrativa inicialmente foi batizada de Vila Mestre D'Armas, em homenagem a um armeiro que morou na região. O local era um ponto de escoamento de ouro retirado de Goiás. O nome atual da cidade foi definido em 1917.

Planaltina foi criada em 19 de agosto de 1859, pela Lei nº 03 da Assembleia Provincial de Goiás. Na época, a cidade pertencia ao município de Formosa. No entanto, a história da cidade começou tempos antes, após a passagem da Comissão Cruls, que esteve na região para estudar onde seria a futura capital do Brasil. Na época, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, determinou a fundação da Pedra Fundamental (hoje um dos principais monumentos de Planaltina). A pedra foi lançada em 7 de setembro de 1922, no local exato onde pretendia-se construir a futura capital do Brasil.

A cidade está localizada a 38,5km de distância do Plano Piloto. Aqueles que a visitam deparam com casarões centenários e pontos turísticos históricos, além de cachoeiras e casas antigas. Na cidade também acontecem diversas festas tradicionais e, nela, estão localizados parques ecológicos e o Vale do Amanhecer, uma das maiores comunidades místicas do país.

Planaltina também abriga a mais importante reserva ambiental da América do Sul, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que fica perto da cidade.











Evolução da cidade



Para a professora Pollyana Denar, de 30 anos, a cidade teve uma evolução grande com o passar dos anos. Moradora do Jardim Roriz desde os dois meses de vida, a educadora define que seus lugares preferidos de Planaltina são a praça São Sebastião e a praça da igrejinha. Os bares também não ficam de fora.

Apesar dos pontos positivos, Pollyana destaca a falta de atenção dos governantes com a cidade. A professora aponta que ainda é necessário melhorar o transporte público e a saúde, que sofre com a falta de médicos, enfermeiros, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pronto-socorro.

Vale do Amanhecer

O Vale do Amanhecer é a primeira comunidade religiosa constituída na capital do Brasil. A doutrina do centro religioso foi fundada pela médium Neiva Chaves Zelaya, a tia Neiva, em 1959. Com o passar dos anos, o movimento espiritualista foi crescendo de maneira considerável, registrando cerca de 250 mil seguidores e cerca de 700 templos.

Milhares de pessoas visitam constantemente o local em busca de curas e tratamento espiritual. O sincretismo religioso é a principal marca dos ritos, que têm influências cristãs, das religiões afro-brasileiras, e até símbolos baseados em crenças orientais, incas, maias e egípcias, tudo praticado por uma comunidade de mais de mil médiuns.

Dados de 2013 da Gerência Regional do Vale constatam que aproximadamente 5 mil pessoas frequentam o local por semana. Quartas-feiras, sábados e domingos costumam ser os mais visitados. Curas espirituais para problemas físicos, passes e conselhos mediúnicos são os mais procurados.

Via Sacra

Uma das principais festas tradicionais de Planaltina acontece na Semana Santa: a Via Sacra. A festa religiosa ocorre todo ano no Morro da Capelinha, onde milhares de fiéis se juntam para apreciar um espetáculo teatral a céu aberto que representa a ressurreição de Cristo.

Neste ano, a festa teve sua segunda edição após ficar dois anos sem acontecer por conta da pandemia e chegou à 50º edição. Cada edição tem expectativa de público de até 150 mil pessoas.

Pontos turísticos

Pedra Fundamental, no Morro do Centenário;

Igrejinha de São Sebastião;

Estátua de Louis Cruls, no Setor Tradicional;

Praça Coronel Salviano Monteiro, no Setor Tradicional;

Museu Histórico e Artístico de Planaltina;

Templo do Vale do Amanhecer, na Área Especial 01, Vale do Amanhecer;

Morro da Capelinha;

Circuito Rajadinha, no Núcleo Rural Rajadinha I;

Parque Ecológico dos Pequizeiros, no Núcleo Rural Santos Dumont;

Parque Ecológico Sucupira;

Estação Ecológica Águas Emendadas.











Com informações da Agência Brasília