Live shop: aplicativo criado em Brasília é pioneiro no país

Helena Dornelas

Cristiano Dubba, CEO e fundador da empresa - (crédito: Imagem cedida ao Correio )

O live shop é uma das tendências que vêm encontrando grande destaque no mundo do varejo eletrônico. O conceito une o conforto das compras via internet à apresentação detalhada de um programa ao vivo. Por meio das live shops, vendedores, influenciadores e embaixadores de marcas apresentam produtos em tempo real, interagindo e respondendo a perguntas durante as transmissões.

Um aplicativo focado nesse mercado e criado por brasilienses é pioneiro no país em oferecer solução para os live sellers, como são chamados os vendedores que se apresentam em frente às câmeras, numa versão moderna dos programas de venda ao vivo. A Dubba Live Shop tem como uma das inovações permitir que o cliente compre o produto sem ter de sair da live.

Na plataforma, tudo fica interligado: loja, meio de pagamento, logística, estoque, nota fiscal e conta digital. O aplicativo possibilita aos vendedores criarem suas próprias lives e apresentarem seus produtos e serviços diretamente para o público, em transmissões ao vivo interativas. Desse modo, é possível apresentar o produto e esclarecer dúvidas na sequência, criando uma conexão com os clientes.

Cristiano Dubba, CEO e fundador da empresa, explica que o aplicativo é "onde as vendas acontecem por inspiração, por direcionamento do live seller". "É um estilo de venda ao vivo em que você tem acesso a um especialista e consultor pessoal de vendas em tempo real, e de qualquer lugar."

A origem da empresa foi a ideia de facilitar a entrada do lojista no mundo das vendas on-line, por meio de uma solução virtual personalizada. O sistema personalizado tem um painel administrativo em que o lojista consegue gerenciar produtos, estoque, vendas, fornecedores, relatórios e dashboards que facilitarão a tomada de decisão. "A Dubba sempre foi vanguardista em todas as soluções, e agora lança para o Brasil, com exclusividade, a primeira plataforma nacional de live shop. É uma oportunidade ímpar de fazer parte desse novo movimento de vendas on-line mundial", explica Cristiano.

Para os compradores, o aplicativo oferece uma variedade de lives, em que eles podem explorar e adquirir produtos com poucos cliques. Essa abordagem torna o processo de compra mais ágil e conveniente, permitindo que os clientes acompanhem e comprem seus itens favoritos em tempo real. As principais funcionalidades do aplicativo são: criação de lives, vendas diretas, catálogos exclusivos e compras rápidas.

Como fazer

Por ser um modelo de negócio que possibilita a venda dos mais diversos produtos, as lives shops fazem com que vendedores e compradores consigam se conectar de forma mais autêntica. Para isso, existem alguns modelos de cenários que incluem estratégias de marketing diferentes, como: live show sazonal, indicada para lançamentos de produtos ou eventos específicos; live shop intimista, feita para menos pessoas e contato mais direto com o cliente, indicada para vendas relacionadas à moda; e as live shops estáticas, modelo minimalista, indicado para lives sobre eletrônicos e tecnologia.

Além desses modelos, existem as live shop culturais, lançadas na China em 2022. O país asiático é um dos locais onde esse tipo de venda tem crescido com grande velocidade. Já há planejamento de construção de shoppings inteiros apenas para abrigar pequenos estúdios equipados para a gravação de lives."Artesãos têm a oportunidade de apresentar seus produtos feitos à mão em transmissões ao vivo, o que gera visibilidade, alcança um maior público, entretém, informa e ensina tópicos históricos culturais de alguma região. Tudo isso vendendo seus produtos onLive", comenta Cristiano.

Ao preparar uma live é necessário entender o que cada empresa precisa. Cristiano recomenda que, para uma live bem-sucedida, é necessário seguir três pontos: roteiro pré-live; roteiro durante a live; e roteiro pós-live.

O sucesso de todo esse processo depende, claro, do live seller, o indivíduo que vai apresentar a live. De acordo com Cristiano, é importante que seja uma pessoa comunicativa, extrovertida e que tenha um bom posicionamento no mundo digital. "Ser uma pessoa presente nas redes sociais, e entender sobre os estímulos psicológicos (gatilhos) que usamos durante uma venda onLive." Ele acrescenta que ser um bom vendedor em loja é diferente de vender bem on-line. "Mas isso não significa que essa pessoa não possa ser preparada para vender numa live shop", conclui o CEO.