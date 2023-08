Vídeo: atletas de high diving treinam na Ponte JK para o Pan-americano Júnior

Júlia Eleutério

Atletas do High Diving, que representarão o Brasil no primeiro Pan-Americano Júnior da modalidade, treinam saltos na Ponte JK - (crédito: Material cedido ao Correio)

Quem passou pela Ponte Juscelino Kubitschek, na manhã deste sábado (19/8), viu uma movimentação diferente. Por volta das 9h, os atletas do High Diving (salto de grandes alturas, em português), que representarão o Brasil no primeiro Pan-Americano Júnior da modalidade, estavam em treinamento no local.

Saltando de uma altura de 15 metros, os jovens Lucca Silveira, Miguel Cardoso e Rafael Borges treinaram repetidas vezes os saltos no Lago Paranoá. A delegação brasileira optou pelo ponto turístico brasiliense devido à falta de estrutura na capital federal para a preparação da modalidade. Nas piscinas, o limite para os trampolins é de 10 metros.

Treinador dos jovens no Saltos Brasil, Gabriel Serra explica que os garotos com idade entre 16 e 19 anos são da modalidade saltos ornamentais, mas que o high diving está vindo como um esporte novo. “Já existe há um tempo e querem transformar em modalidade olímpica. Para isso, estão construindo uma base muito forte para juvenil e adulto até chegar nas Olimpíadas. O primeiro campeonato Pan-Americano Júnior será no Peru e vai ser uma experiência nova para eles”, comenta.

Para não correr riscos, a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros Militar do DF e a Polícia Militar do DF deram suporte para a atividade. Em conversa com a Administração Regional do Plano Piloto, a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO), que rege a modalidade, obteve o aval para utilizar o cartão postal de Brasília uma vez no mês até o fim deste ano. Os saltos da categoria juvenil vão até 15 metros de altura.

Serra explica, ainda, que a principal diferença entre os dois esportes é que o salto ornamental cai de cabeça e o high diving cai em pé. “Já muda um pouco a percepção do salto. Além disso, muda as alturas, que no high diving é a partir de 15 metros e os saltos ornamentais vão até 10 metros”, destaca o treinador.

A primeira edição do Pan-Americano Júnior de High Diving ocorre em 27 de agosto, em Lima, no Peru. O Brasil embarca para o desafio com os jovens Lucca Silveira, Miguel Cardoso, Rafael Borges e Gabriel Perdigão. Miguel e Rafael são atletas do DF, enquanto Lucca treina em Goiânia e Perdigão no Rio de Janeiro.



Veja vídeo: