Campanha Agosto dourado busca conscientizar população acerca da amamentação - (crédito: Governo Federal/Divulgação)

O Governo no Distrito Federal (GDF), em parceria com entidades de saúde e outras instituições, promove ações para incentivar o aleitamento materno neste domingo (19/8) no Parque da Cidade. O encontro, que ocorre de 9h às 15h no estacionamento 12 do Parque, conta com uma programação que inclui atividades de saúde, atividades físicas, rodas de conversa, um “mamaço” e outras atrações.

O projeto é uma parceria do GDF com as secretarias de Saúde, da Mulher e da Justiça, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Administração de Brasília e a Caesb. Há ainda apoio de outras empresas como Ibres, Sesc Saúde, Sesi Senai, BRB, Sefix, e instituições de saúde, como a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no Distrito Federal.



Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF (SESDF), mensalmente, cerca de 200 bebês são internados em hospitais da rede pública precisando de leite materno no Distrito Federal. Nos últimos meses, a pasta registrou baixos números no estoque do Banco de Leite Humano do Distrito Federal, o que torna a campanha ainda mais importante.

De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é vital para o desenvolvimento infantil, pois é capaz de nutrir e hidratar um recém-nascido exclusivamente por seis meses, de forma complementar até os 2 anos de idade.