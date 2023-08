Vídeo: criança engasgada é socorrida pela PMDF na Rodoviária

Correio Braziliense

Criança engasgada é socorrida pela PMDF na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) salvou uma criança que se engasgou na noite desta sexta-feira (18/8) na Rodoviária do Plano Piloto, próximo à plataforma D. A menina, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada, posteriormente, para o Hospital de Base e passa bem.



Segundo a PMDF, a equipe do GTOP 26 patrulhava a região quando se deparou com várias pessoas em estado de desespero. Logo, os militares foram informados de que havia uma criança engasgada na plataforma "D".

De imediato, a equipe encontrou os pais da criança agoniados enquanto seguravam a filha nos braços, pedindo ajuda para salvar a pequena. Os policiais pegaram a menina, que já estava inconsciente e apresentava uma coloração roxa, e realizaram a manobra para desengasgar.

Veja o vídeo:

Instantes depois, a criança conseguiu recuperar a respiração. Os agentes encaminharam a menina para a emergência do Hospital de Base, onde ela recebeu pronto atendimento médico. De acordo com a PMDF, a garota encontra-se bem, apesar do susto.