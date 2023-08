Motociclista morre após se envolver em acidente na BR-070

Correio Braziliense

Uma faixa da via foi interditada para a realização do socorro. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desta sexta-feira (18/8), um acidente envolvendo duas motos e um carro deixou uma pessoa morta, na BR-070, sentido Águas Lindas (GO), próximo a Instituto Federal de Brasília (IFB) de Taguatinga.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que, quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram duas motos ao solo e, segundo relatos dos envolvidos, haveria um outro veículo automotor envolvido, no entanto não foi encontrado na cena do acidente pelos bombeiros.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motocicletas colidiu com um automóvel. Após a batida, o condutor da moto, de 36 anos, caiu e, em seguida, acabou sendo atropelado por outra motocicleta, que não conseguiu desviar a tempo.

Segundo o CBMDF, o garupa da motocicleta que era conduzida pelo piloto que morreu, não tinha lesões aparentes ou graves. Ele estava consciente, orientado e estável, mas reclamava de dor na perna e quadril. Mesmo assim, não quis ser transportado para o hospital.

A mulher que pilotava a segunda moto tem 38 anos. Ela foi atendida pelos bombeiros no protocolo de trauma e estava consciente, orientada e estável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher apresentava um edema na boca e, por isso, foi conduzida a um hospital particular da região.