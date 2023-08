Homem morre de parada cardiorrespiratória após carro colidir com poste

Eduardo Fernandes

Acidente aconteceu na altura do Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS), sentido Candangolândia para o Núcleo Bandeirante. - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um acidente na madrugada deste domingo (20/8) matou um homem e deixou uma mulher ferida, após o carro em que estavam colidir contra um poste de iluminação pública, na EPIA, na altura do Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS), sentido Candangolândia para o Núcleo Bandeirante.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada pelos socorristas em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) e procedimento de suporte foram iniciados. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e teve óbito declarado ainda no local.

Uma mulher de 27 anos, que também estava no veículo, foi atendida e transportada pela equipe de atendimento pré-hospitalar para o Hospital de Base, consciente e orientada, reclamando de dores na região da pelve e com algumas escoriações.

O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente, nem identificar quem era o motorista ou passageiro no veículo. Em relação ao trânsito, a via precisou ser totalmente interditada para que o atendimento fosse realizado. A cena de emergência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (CBMDF). Perícia, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Civil (PCDF) também foram acionados.