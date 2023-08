Psicóloga: Nenhuma linha de investigação está descartada pela PCDF

Darcianne Diogo Mila Ferreira

Ivana havia completado 50 anos recentemente. Segundo amigos, alegria era a marca dela - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Para determinar a causa da morte da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, 50 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) aguarda o resultado de exame toxicológico — que determinará se houve consumo ativo ou passivo de substâncias psicoativas — e histopatológico — que consiste na análise microscópica dos tecidos para detecção de possíveis lesões existentes. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ronney Teixeira, adjunto da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), o corpo não ostentava sinais externos de violência. Nenhuma linha de investigação está descartada pela PCDF. O sepultamento será nesta segunda-feira (21/8), às 10h, no Campo da Esperança da Asa Sul.

O investigador informou, ainda, que não há previsão de data para sair o resultado final do laudo. "Não há como cravar prazo. Ficaremos no aguardo do resultado dos exames para conclusão, tendo em vista o estado de putrefação em que o corpo se encontrava", declarou Teixeira. "Vamos aguardar o resultado do laudo cadavérico e algumas diligências para conclusão da investigação", acrescentou o delegado.

Segundo a polícia, nenhum pertence da psicóloga foi levado, e as contas dela no banco não foram movimentadas. O corpo não estava preso pelo cinto de segurança. O cadáver foi localizado na tarde de sábado (19/8) dentro do carro de Ivana, um Chevrolet Ônix laranja. O veículo estava submerso no Lago Paranoá, na região da MI 4, no Lago Norte.

Um banhista esbarrou em uma placa solta no lago ao tomar banho. O rapaz entrou em contato com a PCDF. As equipes da 9ª DP foram ao local, diligenciaram a área e confirmaram se tratar do carro da psicóloga. Os mergulhadores do CBMDF foram acionados e encontraram o carro com o corpo dentro.

Ivana exercia a psicologia e atendia em uma clínica localizada no Centro de Atividades, no Lago Norte. O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP01-DF) divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte. "Bacharel em psicologia pela Universidade de Brasilia (UnB), Ivana era pós-graduada em terapia sexual e psicodrama. Possuía formação em sociodrama, terapia familiar sistêmica e hipnose Erickssoniana, além de vasta experiência no campo da psicologia clínica. Segundo familiares, era uma pessoa amorosa, prestativa e caridosa, que não media esforços para ajudar os outros. Sorridente e muito estudiosa, era profundamente dedicada ao trabalho na psicologia", disse a nota.

A psicóloga participou ativamente, por oito anos, da Serenata de Natal, um coral voluntário de Brasília. O grupo também lamentou a morte de Ivana, em uma nota publicada nas redes sociais. "Ivana foi uma artífice no fortalecimento de laços na Serenata de Natal, costurando vigorosamente o tecido de sentimentos que une atemporalmente todos que já viveram, vivem ou viverão a experiência transformadora de fazer o Natal acontecer em Brasília pela Serenata de Natal. Em mais de 40 anos de existência, a Serenata de Natal já sentiu o passamento de muitos integrantes, e mesmo de um regente. Ivana é a primeira organizadora que parte, e deverá seguir fazendo a Serenata de Natal acontecer. Em momento de intenso pesar, a Serenata de Natal evoca a exuberante alegria de Ivana Leda de Carvalho para seguir adiante nos sonhos de amor e paz que o Natal e que ele inspira", publicou o grupo.

Família arrasada

Susana Leda, irmã de Ivana, publicou uma homenagem nas redes sociais. "Uma mulher especial, brilhante, parceira, prestativa e muito querida não passaria em vão nesse plano. Deus pediu que fosse a hora de você estar ao lado d'Ele para ajudá-lo com todo o amor e o carinho que tem nesse seu coração tão puro e inocente. Uma pessoa que nunca perdeu a ingenuidade de criança, mas tinha uma força imensurável para ajudar ao próximo", escreveu Susana. "Espero que me ensine, daí de cima, a passar sem você pela caminhada da vida", concluiu a irmã.

A sobrinha de Ivana também postou uma homenagem nas redes. "Seus 50 anos chegaram num turbilhão de mudanças, iremos sempre lembrar de você sorrindo e feliz", postou, seguindo com uma demonstração de carinho. "Até o reencontro, minha tia. Sempre vou amar você", finalizou.