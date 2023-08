Correio Braziliense

Carro sai da pista e fica pendurado em barranco; duas pessoas foram socorridas - (crédito: CBMDF)

Um carro saiu da pista e ficou pendurado em um barranco na DF-131. O acidente ocorreu no fim da tarde deste domingo (20/8), na região do Monjolo, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu as duas vítimas.



Ao chegarem no local, as equipes de socorro encontraram o Ford Ka cinza fora da pista e com a frente suspensa em um barranco às margens da via. Para o resgate, o veículo foi ancorado e estabilizado. Com isso, foi possível a retirada com segurança das vítimas que estavam dentro do carro.

Uma mulher de 39 anos, que estava entre as vítimas, apresentava uma lesão no rosto, dores no tórax, além de estar agitada. Ela foi transportada pelos bombeiros para Hospital Regional de Planaltina. Segundo a corporação, apesar das lesões, ela estava consciente e orientada.

A outra vítima, um homem de 44 anos, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Nível de Urgência (Samu). Os bombeiros não souberam informar o estado de saúde do homem.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. Para o socorro, o CBMDF empenhou três viaturas e 12 militares. O SAMU auxiliou no transporte de uma vítima.