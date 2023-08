Os convites podem ser adquiridos pelos telefones: 99963-7175 e 98409-1386 - (crédito: Divulgação/AmaBrasília)

Correio Braziliense

A próxima semana será movimentada na capital federal, com a chegada da terceira edição do desfile de moda beneficente "Glamour nas Águas do Lago Paranoá". Realizada pela Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AmaBrasília), a ação ocorre no dia 31 de agosto, às 16h, no Iate Clube de Brasília, e promete trazer um misto de moda, beleza e solidariedade aos brasilienses.

Os ingressos do encontro já estão à venda e a expectativa é de que se esgotem rápido, dada a popularidade das edições anteriores. Os convites custam R$ 200 para embaixatrizes da AmaBrasília e sócios do Iate, e R$ 240 para o público em geral. Os convites podem ser adquiridos pelos telefones 99963-7175 e 98409-1386 Com a entrada, o acesso é liberado ao desfile, jantar e apresentações. Parte do valor arrecadado será destinado a um projeto social apoiado pela AmaBrasília.

Para o evento, foi montada uma estrutura que mistura elegância e sofisticação. As modelos chegarão de barco. A inspiração vem de um desfile realizado em Veneza, em que as modelos chegam em gôndolas na Praça San Marco. Elas desfilarão numa passarela de 50cm — com projeto da premiada arquiteta Vanessa Von Glehn — na orla do Lago Paranoá.

Ao final, será oferecido um jantar organizado pelo Restaurante do Farol, que agora tem direção do chef Thiago Paraíso, do restaurante Ouriço, localizado na área náutica do Iate Clube.

O desfile

A produção e interface junto aos estilistas será feita pela agência de modelos Scouting, da empresária Marina Sakamoto, que atua no ramo há 25 anos. A apresentação fica por conta de Márcia Witzack, a cerimonialista da noite. Para completar, a modelo brasiliense Anna Paola Frade Pimenta da Veiga abrirá o desfile, usando uma peça do estilista Eduardo Azevedo.

Nomes consagrados como Jane Guedes , Nagela Maria e Vilma Rocha atravessam seus modelos na pista (foto: Divulgação/AmaBrasília)

Além disso, a lista de estilistas participantes é impressionante. Uma grande variedade de estilos e interpretações atravessam a passarela. Nomes consagrados como Jane Guedes (coquetel e festa), Nagela Maria (casual, festas e noiva) e Vilma Rocha (festas) fazem parte do desfile. Também participam marcas de destaque na capital como 2Tempos (casual, coquetel e festa), Sun Rose (beach wear), Lago Couture (moda couro) e Suma (moda casual masculina).

Os criadores utilizarão tecidos personalizados que remetem ao tema da cerimônia e valorizam o artesanato, a matéria prima e os prestadores de serviços de Brasília, visando fomentar e valorizar o empreendedorismo local. A presidente da AmaBrasília, Cosete Ramos, afirma que essa é uma oportunidade única para amantes e entusiastas da moda se reúnam em torno das últimas tendências de alta costura. Ao mesmo tempo, pequenas e médias empresas do segmento de moda do DF poderão ter momentos de integração e sociabilização.