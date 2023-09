Restaurantes comunitários poderão mudar de nome oficialmente para Rorizão

Restaurantes comunitários no DF poderão ser renomeados - (crédito: Agência Brasília) Correio Braziliense

Conhecidos popularmente como Rorizão, os restaurantes comunitários do Distrito Federal podem receber, em breve, a nomenclatura de forma oficial. Desde a inauguração da primeira unidade, em 2001, os estabelecimentos, que fornecem almoço a R$1, são conhecidos pelo nome do ex-governador Joaquim Roriz, idealizador do programa na capital federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) promoverá, nesta terça-feira (12), às 19 horas, audiência pública para discutir a mudança. Há um projeto de lei em tramitação na Casa, de autoria do deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL), propondo a alteração oficial da nomenclatura.

Em 2019, o restaurante de Samambaia, primeiro a ser aberto, passou a se chamar, oficialmente, Rorizão. No entanto, nas 14 Regiões onde o estabelecimento está presente, é conhecido popularmente pelo apelido.

De acordo com o autor da proposta, os Restaurantes Comunitários exercem papel fundamental na estratégia de combate à fome. “Em 2022, os Rorizões forneceram mais de 10 milhões de refeições à população. Uma alimentação saudável e a preço acessível – R$ 0,50 café da manhã, R$ 1 almoço e R$ 0,50 jantar — sem a qual famílias em situação de vulnerabilidade não teriam condições de se alimentar”, explica Roriz Neto.

O distrital salienta que a mudança deve-se, principalmente, a um pedido da população, que se acostumou ao nome Rorizão, para se referir aos Restaurantes Comunitários. “Basta fazer uma pesquisa em frente aos restaurantes e questionar para onde eles (os usuários) estão indo. A resposta é clara: Rorizão. Até mesmo pela facilidade do nome. É raro encontrar alguém falando que vai almoçar no Restaurante Comunitário”, explica.

A consulta popular, por meio de audiência pública, é um dos requisitos obrigatórios para o processo de nomenclatura de equipamentos, prédios, ou logradouros públicos.

Atualmente, o Distrito Federal possui 15 unidades do Restaurante Comunitário: Samambaia, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e duas no Sol Nascente.