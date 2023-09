Administradores serão homenageados em sessão solene na CLDF

Nesta terça-feira (26/9), às 19h, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF), realizarão uma sessão solene em comemoração ao Dia do Administrador. Na ocasião, serão homenageados os profissionais de administração que contribuem diariamente para o desenvolvimento e sucesso das organizações públicas e privadas.

A sessão contará com a presença de autoridades locais, representantes de entidades de classe e profissionais da área. A data escolhida faz referência ao mês de celebração do Dia do Administrador, comemorado em 9 de setembro, em homenagem aos 58 anos de regulamentação da profissão e dia de promulgação da Lei nº 4.769/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico de Administração. A sessão foi proposta pelo deputado distrital Pedro Paulo de Oliveira, o Pepa (PP).