Devido a onda de calor, os brasilienses têm vivido dias quentes e secos no Distrito Federal com recordes de temperaturas. No entanto, alguns moradores do DF começaram a sentir um alívio na tarde desta terça-feira (26/9): houve relatos de chuvas nas regiões do Riacho Fundo, Park Way, Samambaia, Guará e Águas Claras.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de fortes pancadas de chuvas na maior parte da capital nesta terça. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 25%. A previsão para os termômetros é que a mínima fique em 20ºC e a máxima, 34ºC.

No último domingo (24/9), o DF registrou o dia mais quente do ano. Na região do Gama, os termômetros marcaram 36,7°C. O Inmet emitiu um alerta vermelho devido ao grande perigo causado pela onda de calor no dia 20 de setembro. O aviso é válido até esta terça-feira (26/9).



Cuidados

O Inmet alerta que a população precisa ter alguns cuidados neste período de seca e muita radiação solar, procurar se hidratar bastante, evitar exposição ao sol nos horários entre 10h e 16h e usar bastante protetor solar. O instituto avisa, ainda, que a população deve estar atenta às situações em que podem ocorrer incêndios.