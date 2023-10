Funcionário de lava-jato pegava carros de clientes para cometer roubos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (6/10), um funcionário de um lava-jato acusado de pegar o carro dos clientes e usar os veículos para cometer roubos. O homem é apontado como o autor de ao menos três assaltos entre abril e agosto.

Segundo as investigações, o suspeito, morador do Novo Gama (GO), trabalhava em um lava-jato localizado no Setor M Norte, em Taguatinga, e aproveitava para pegar os carros dos clientes durante o horário de lavagem e saía para roubar celulares. As vítimas, geralmente, eram jovens.

Em um dos roubos o suspeito contou com o auxílio de um comparsa. “Após as investigações, foi decretada a prisão preventiva do investigado. Em razão da grande quantidade de ocorrências, acreditamos que existam mais vítimas e, por isso, divulgaremos a imagem do suspeito”, afirmou o delegado-adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Thiago Boeing.

O homem foi preso e encaminhado à carceragem da PCDF.