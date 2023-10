Acesso às quadras 714/715 Sul será interditado na segunda (9/10)

O acesso às quadras 714/715 Sul será fechado pelos próximos 30 dias nesta segunda-feira (9/10), devido a evolução da obra de concretagem da faixa destinada ao transporte coletivo na W3 Sul. Para os moradores da região, a sugestão é que acessem o local pelas quadras 712/713 Sul e 715/716 Sul.

A faixa de rolamento mais à direita, por onde trafegam os ônibus, também será interditada no trecho em obras. As demais faixas seguem liberadas para o tráfego. O trecho interditado contará com ampla sinalização. E nos primeiros dias de interdição a secretaria de Obras vai acompanhar de perto o fluxo de veículos e, caso seja necessário, alterações serão realizadas para facilitar a circulação de pessoas e motoristas.



*Com informações da Agência Brasília