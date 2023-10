Terminou neste domingo (8/10) o Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade, competição que serviu como seletiva para o Mundial de Sprint, no Havaí, em 2024. O torneio foi disputado no Lago Paranoá, ao lado da Ponte das Garças, e contou com a participação de atletas de oito estados do país.

Desde a sexta-feira (6/10), 732 competidores participaram de mais de 200 provas eliminatórias, em busca do título nacional, além de uma vaga para o Havaí. A delegação do Distrito Federal, que contou com 213 atletas, foi a segunda maior do campeonato, desses, 80 atletas do DF se classificaram para o mundial. “Foi um grande salto e uma evolução do nosso esporte”, comemorou a presidente da Federação Brasiliense de Va'a (Febvaa), Luciana Sampaio.

Ela destacou que os atletas de Brasília tiveram força para competir com estados que são potências na modalidade, como Rio de Janeiro e São Paulo. “A gente tem alguns atletas que estão no top 10 do mundo e tivemos excelentes resultados. Conseguimos classificar times em todas as categorias”, ressaltou.

Professor do Clube de Remada Kaluanã e atleta da Va’a Brasília, Rafael Maia ficou quintuplamente feliz neste domingo (8/10). Foram duas vagas com a Va’a Brasília e outras três com o Clube de Remada Kaluanã. “A sensação por essa conquista pelo clube é gratificante e engrandecedor. É a primeira vez que os alunos conseguem se classificar para um mundial. Fico muito orgulhoso, como professor dessa turma”, descreveu.

Brasília forte no cenário

Secretário de esporte e lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro marcou presença no encerramento da competição e disse estar feliz com o resultado. “Brasília está demonstrando para o Brasil e o mundo que tem condições de receber grandes eventos. O Lago Paranoá é uma fonte de riqueza que nós temos e isso ficou provado neste evento”, elogiou.

O Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade reuniu competidores jovens e experientes, de 11 a 82 anos. Ao todo, foram 732 atletas — 370 mulheres e 362 homens — de oito estados do país.