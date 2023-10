Centenas de fiéis vão à igreja na 905 Sul para homenagear Santa Edwiges

Centenas de fiéis se reuniram na Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na 905 Sul, nesta segunda-feira (16/10) para celebrar o dia da protetora dos pobres e dos endividados. Missas de hora em hora, que começaram às 6h e vão até as 20h marcam a data. O momento foi de agradecimentos e de pedidos.

Com rosas na mão, a aposentada Fátima Gonçalves foi entregar as flores à santa da qual é devota há muitos anos.”Sempre participo dos festejos de Santa Edwigens, e para mim, é uma satisfação estar aqui. Tudo que eu peço ela intercede ao Pai por mim. E só gratidão. Já obtive graças sobre saúde, dívidas, e ela sanou todas as minhas dificuldades”, contou.

História

Edwiges nasceu na Idade Média, em 1174, e morreu aos 69 anos, na região da atual Polônia. A canonização ocorreu 24 anos depois. A partir de sua morte, vários milagres foram atribuídos a ela. Hoje, a santa tem devotos e é celebrada em igrejas por todo o mundo.

Sua trajetória ficou marcada por ajudar os carentes a pagarem suas dívidas para não serem punidos. Por isso, tornou-se a protetora dos endividados. Santa Edwiges, com seu dinheiro, também escolas, hospitais, igrejas e conventos.