Homem é preso pela PMDF após roubar carro na Asa Norte e capotar no Paranoá

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (17/10), após capotar um carro roubado, na estrada das Furnas, no Paranoá. O suspeito foi identificado como Rafael dos Santos Barbosa, 30 anos.

De acordo com policiais militares do GTOP 40 e 20º Batalhão, o homem estava armado com uma faca e roubou o veículo depois de ameaçar a vítima, na Asa Norte.

De acordo com o sargento Michael Abreu, um dos militares que participou da operação, Rafael está preso e responde pena no semiaberto, pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo, furto e desacato.

"Ele deveria ter se apresentado hoje, às 17h, no Centro de Progressão Penitência (CPP), no entanto, estava cometendo outro crime. Capotou o carro várias vezes, com a faca no bolso, e saiu do veículo correndo, até ser capturado", explicou o sargento Abreu.

Segundo militares que estiveram na ocorrência, o suspeito capotou várias vezes com o veículo. (foto: Divulgação/PMDF)