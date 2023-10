Cadáver do sexo feminino é encontrado no Novo Gama

Um cadáver do sexo feminino foi encontrado na manhã desta terça-feira (17/10) na cidade de Novo Gama (GO), que fica localizada na região do Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga se o caso consiste em feminicídio. Agentes recolheram materiais presentes no local e a corporação apura se o autor do crime era companheiro da vítima. Até o fechamento desta edição não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

Outro caso

Também no mesmo município do Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, um homem de 29 anos foi preso por matar a namorada, 37, a facadas. O agressor confessou que o crime, que ocorreu na manhã do último domingo (2/4), foi motivado por ciúmes. A mãe da vítima denunciou o crime na Delegacia de Polícia da cidade, na manhã de domingo. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Após o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), da Polícia Civil de Goiás (PCGO), saber da morte da vítima, os policiais realizaram diligências para identificar e prender o autor do delito. Nas buscas pelo suspeito, que duraram mais de 10 horas ininterruptas, os policiais identificaram o autor. A prisão em flagrante ocorreu por volta das 20h30 de domingo, com apoio de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Novo Gama.