Jovem de 19 anos é preso pela PCDF por cometer latrocínio

Na terça-feira (17/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um jovem, de 19 anos, autor de um latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido em Taguatinga.

Na ocasião, o rapaz assaltou e esfaqueou a vítima, de 41 anos, que foi localizada, já sem vida, na ciclovia da QND 24. Celular e relógio foram levados pelo autor do crime, ocorrido na madrugada do dia 12 de setembro. A dificuldade na investigação se deu por não haver nenhuma testemunha ocular.

Assim que tomaram conhecimento do crime, os policiais identificaram imagens de circuito de segurança nas quais é possível ver o autor de bicicleta perseguindo a vítima em direção ao local onde ocorreu o fato. Com a prisão temporária decretada, ele fugiu para o Goiás com o mesmo veículo utilizado no episódio.

Encontrado, o jovem foi indiciado por latrocínio consumado e teve sua prisão preventiva decretada e cumprida.