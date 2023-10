A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, entregou 576 unidades habitacionais em quatro condomínios — 62, 65, 67 e 68 — do Itapoã Parque, nesta quinta-feira (26/10), durante agenda oficial. Com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e 4 mil indiretos, os operários construíram aproximadamente 3,2 mil imóveis na região.

"Essas unidades habitacionais vão contemplar as pessoas que mais precisam. É uma decisão acertada do nosso governador Ibaneis, que não parou as obras durante a pandemia, gerando emprego e renda, e melhora da qualidade de vida da população", comenta Celina.

















Perguntada sobre o fato de pessoas contempladas com apartamentos no condomínio estarem oferecendo imóveis na região, a vice-governadora garante que o GDF vai fiscalizar a irregularidade. "Essas pessoas que estão usando a lista da Codhab para terem acesso a moradia que não precisam serão fiscalizadas e os imóveis podem ser resgatados pelo GDF para que entrem novamente na listagem. Isso aqui não é mercado imobiliário. É subsidiado pelo Estado", assegura.

Próximo do condomínio, há um ponto de ônibus com apenas uma linha disponível para os moradores que precisarem usar o transporte coletivo. Durante o discurso no palanque, Celina pediu publicamente ao secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo, a criação de percursos específicos para o Itapoã Parque e Paranoá. "A cidade cresceu e as linhas precisam crescer para as pessoas terem dignidade e chegarem em casa", comenta.

Escola Classe para 1,3 mil alunos

No bairro, que tem uma escola classe com capacidade para 1,3 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e estudantes da educação infantil, haverá uma unidade Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O espaço ainda não tem data para ser inaugurado.

O condomínio tem capacidade para abrigar cerca de 50 mil moradores em 12,1 mil apartamentos. A área comum conta com guarita, playground, churrasqueira e estacionamento. O bairro contará, no total, com quatro escolas, dois centros de assistência social e uma grande estrutura.

As unidades são destinadas aos candidatos com faixas de renda para grupos que ganham de R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil. Outras pessoas, que têm salários de R$ 7 mil a 12 salários mínimos, também podem adquirir imóveis na região, conforme determina a Lei Distrital 3.877/06, que trata da política habitacional do DF. Ao todo, a obra teve investimento de R$ 95 milhões.