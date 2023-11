Projeto de castração gratuita de cães e gatos chega a Planaltina

Concilia Souza, tutora da cadela Catarina, de 3 anos: "É muito caro para castrar e eu estava há muito tempo querendo castrá-la. Foi uma boa oportunidade, uma grande ação do governo, perto de casa, estão de parabéns" - (crédito: Reprodução/Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O novo projeto do Governo do Distrito Federal (GDF), o Castra DF, dá a tutores de cães e gatos a chance de castrar gratuitamente seus animais. A unidade móvel está em Planaltina neste fim de semana para agendar mil atendimentos à comunidade neste sábado (11).

Um trailer vai atender a população em geral, enquanto o outro vai focar nas organizações não governamentais (ONGs) e protetores independentes com mais de 10 animais. A estrutura do Castra DF está à disposição da população no Parque Ecológico Sucupira, em Planaltina, mas vai percorrer outras cidades do DF.

“É um projeto belíssimo de castração; mais de 500 pets foram cadastradas só no dia de hoje e receberam uma senha. O projeto vai ficar na cidade até o fim do mês de novembro”, elogiou o governador Ibaneis Rocha (MDB), que visitou a estrutura na sexta-feira (10).

Para o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, a castração itinerante visa facilitar a vida das pessoas. “Nós estamos falando da saúde dos animais e saúde pública. É necessário castrar os animais para ter o controle populacional, então é uma oportunidade enorme da população aderir a essa política pública”, destacou.

Castração gratuita

Serão oferecidas mil vagas para a região – 600 para cães e 400 para gatos. O cadastro é feito presencialmente, a partir das 8h, até acabarem as vagas. O cadastro não garante a vaga, e o resultado final com a lista dos contemplados, bem como as datas das cirurgias, será publicado até 13 de novembro no site da Sema.

Segundo a esteticista Concilia Souza, 53 anos, tutora da cadela Catarina, de 3 anos, a iniciativa é uma boa oportunidade e grande ação do governo. Ela já agendou a castração da sua pet.

As cirurgias serão feitas entre o dia 14 deste mês e 30 de dezembro, de segunda a sábado, das 8h às 17h. Poderá ser agendado um animal por CPF do tutor(a), e o cadastro é exclusivo para moradores do DF.

Cuidados

No dia da cirurgia, que é gratuita, o pet vai passar por exames de sangue e cardiológico para verificar sua saúde. Caso o animal esteja apto, será submetido ao procedimento. Porém, se for detectado qualquer problema de saúde, a castração será cancelada, e o tutor, orientado a procurar o Hospital Veterinário Público (Hvep) ou médico-veterinário de sua preferência.

Essa unidade móvel, exclusiva para o atendimento de grandes plantéis (grupos de mais de dez animais), tem a previsão de circular pelo DF a partir do dia 13. Serão 25 castrações por dia, em média. A ONG ou protetor independente que possui mais dez animais e que ainda não tem o cadastro na Sema poderá fazê-lo pelo site da secretaria.

O Castra DF também conta com uma carreta que vai levar cursos profissionalizantes, como o de banho e tosa, estética, administração e gestão de pet shops, hospedagem e confeitaria para pets, além de cuidador e passeador de cães.

Os cursos são oferecidos presencialmente e transmitidos ao vivo pelo canal da Sema no YouTube. A inscrição para interessados pode ser feita presencialmente, a partir do dia 13, no próprio Parque Sucupira, em Planaltina. A capacitação, no entanto, está prevista para começar no dia 20.