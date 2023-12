Para esta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um tempo com variação entre calor e chuva, no Distrito Federal, ao longo dos dias. Devem ocorrer aberturas de sol, principalmente pela manhã, acompanhadas de céu nublado, com nebulosidade e rajadas de vento acompanhadas por pancadas de chuva isoladas. Nessa instabilidade, a umidade relativa do ar fica entre 95% e 35% nesta segunda-feira (11/12).

A temperatura mínima desta manhã foi de 18,9ºC, registrada em Brazlândia. A máxima pode chegar a 32º. “Deve chover à tarde e durante a noite, em alguns locais mais fracos e em outros pode nem chover”, afirma a meteorologista do Inmet Dayse Moraes.

De acordo com a especialista, esse tempo com calor e chuva é uma característica do período de transição da primavera com o verão. “Essa semana vai ficar variando mesmo, com períodos de sol, intercalando com pancadas de chuvas isoladas”, completa a meteorologista.