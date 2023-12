Após uma falha no fornecimento de energia na tarde do último sábado (16/12), as estações do Metrô do Distrito Federal retomaram as operações e foram reabertas na manhã deste domingo (17). A circulação dos trens tinha sido interrompida em todas as linhas devido ao problema no sistema.

Segundo o Metrô-DF, às 15h27 de sábado, houve uma falha de alimentação elétrica para o metrô. Desta forma, as subestações Brasília Centro e Águas Claras, por motivo desconhecido, deixaram de receber energia. Pouco mais de 10 minutos após a falha, o fornecimento por Brasília Centro foi restabelecido, o que permitiu o alinhamento dos trens em plataforma. No entanto, sem o restabelecimento também da via Águas Claras, o sistema não conseguiu suportar a circulação dos trens.

Na noite de sábado, a Neoenergia informou, por meio de uma nota, que não existia qualquer restrição por parte da empresa em relação à falta de energia no Metrô. A nota ainda reforçou que o sistema de transporte público é atendido por três redes elétricas diferentes e independentes que oferecem redundância no fornecimento. A Neoenergia identificou um problema em uma delas, no entanto, as outras duas operavam normalmente ontem, fornecendo condições técnicas para o funcionamento normal do Metrô.