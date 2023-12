Passageiros reclamam por estações de metrô estarem fechadas

Passageiros foram surpreendidos quando tentaram pegar o metrô ontem, no Distrito Federal. Um problema no fornecimento de energia fez com que os trens parassem de circular em toda a linha, tanto no sentido Ceilândia quando Samambaia.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que, às 15h27, houve uma falha de alimentação elétrica para o Metrô e que as subestações Brasília Centro e Águas Claras deixaram de receber energia, por motivo desconhecido. Por volta de 15h40, o fornecimento por Brasília Centro foi restabelecido, que permitiu o alinhamento dos trens em plataforma. Porém, sem o restabelecimento via Águas Claras, o sistema não suporta a circulação dos trens.

A Neoenergia foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia para o sistema do Metrô, bem como as equipes de manutenção da companhia. À noite, passageiros desavisados ainda eram pegos de surpresa ao tentar entrar na Estação Central. Eliziene Silva, 43 anos, tentava voltar para casa, em Samambaia, por volta das 19h30 e deu de cara com os portões da estação fechados. “Agora vou ter que ir de ônibus, que leva o dobro do tempo para fazer o percurso”, reclama a doméstica.

O estoquista Marcos dos Santos, 22, pretendia usar o transporte para ir a Taguatinga, trajeto que, segundo ele, levaria cerca de 20 minutos. “Agora que vou de baú, vou levar entre 40 e 45 minutos para chegar lá”, diz o morador da Asa Norte.

“Estou saindo do trabalho, morta de cansada, querendo chegar em casa cedo e aí me deparo com isso”, desabafa a diarista Rosângela Maria de Souza, 43 anos. Ela mora há pouco tempo em Taguatinga Norte. “Ainda vou descobrir qual ônibus tenho que pegar para ir para casa”, revela.

Neoenergia

Em nota, o Neoenergia informou ao Correio que o fornecimento de energia que atende ao Metrô apresentou uma falha pontual às 15h27 deste sábado e que, imediatamente após a ocorrência, iniciou o procedimento de restabelecimento automático da rede e, às 15h41, o fornecimento de energia para o Metrô foi 100% normalizado. De acordo com a distribuidora, não existe, qualquer restrição por parte da Neoenergia em relação à falta de energia.

A nota ainda reforçou que o Metrô é atendido por três redes elétricas diferentes e independentes que oferecem redundância no fornecimento. A Neoenergia identificou um problema em uma delas, no entanto, as outras duas operavam normalmente normalmente ontem, fornecendo condições técnicas para o funcionamento normal do Metrô.