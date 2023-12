O motorista de um KIA/Soul vermelho, não identificado, morreu após colidir com uma BMW 5501 preta e capotar na quadra 5 do Park Way. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25/12).

Ao chegar no local, por volta das 0h31, os militares encontraram O condutor da BMW, de 61 anos, fora do carro. Ele estava com escoriações no braço direito e lesão no nariz. O homem foi transportado consciente e orientado ao Hospital de Águas Claras.

















Uma foto mostra um poste caído na pista após a colisão entre os dois veículos. O CBMDF, que não tem informações sobre a dinâmica do acidente, trabalhou na ocorrência com três viaturas. Após o atendimento às vítimas, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar e da Polícia Civil do DF.