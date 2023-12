Brasilienses passam feriado de sol e lazer em lugares como o Parque da Cidade

Os pratos e bebidas da ceia de Natal de muitos brasilienses foram apreciados, mas sem que isso impedisse as pessoas de desfrutar o feriado em alguns lugares da capital federal, como o Nicolândia, no Parque da Cidade, o Eixão do Lazer e a Orla da Ponte JK, segunda-feira. Amigos se reuniram para realizar atividades físicas e celebrar a união. Filhos estrearam com os pais presentes trazidos pelo Papai Noel. E ainda teve gente que vivenciou algo novo.

Três amigas ouvidas pelo Correio destacaram que, mesmo tendo bebido algumas taças de vinho e se esbaldado com carnes e sobremesas, decidiram pensar na saúde no dia seguinte, cedo. Foi o caso da cirurgiã-dentista Alessandra Hartmann, 34 anos, que foi se exercitar com Ediane Nunes, 44, e Bruna Anjos, 36, no Eixão do Lazer, na Asa Norte. Elas não tiveram dúvidas: passaram protetor solar na pele e colocaram roupas leves para aproveitar o período matutino ao ar livre.



















Segundo a cirurgiã, antes elas caminharam pelo Parque Olhos D'água, também na Asa Norte, por ser um local sombreado. E depois decidiram ir à famosa via de conexão da cidade, interditada pela data festiva, onde finalizaram sua ginástica. O trio, que se conhece há um ano por integrar o grupo de trilhas T-Rex, não fez nada de supetão. Tinha tudo combinado. Havia acertado de se ver na manhã seguinte à festança natalina com suas respectivas famílias.

Se por um lado diversas pessoas - que depois de comemorarem bastante a data do nascimento de Cristo - preferem descansar em casa, Alessandra, Ediane e Bruna, por outro, têm na camaradagem o motivo para relevar algum eventual cansaço e se reunirem. É o que diz Ediane, moradora do Núcleo Bandeirante. "Se você tem uma amizade verdadeira, significa muito. Dinheiro nenhum compra uma amizade dessa que tenho com elas, mesmo sendo recente. Essa parceria representa amor, carinho e companheirismo", revela.

Vínculos

O servidor público Jurandir Ferreira, 44, também quer aproveitar todo momento de que dispõe para fortalecer laços. No caso dele, o da família com o filho, Arthur, 6, que dava suas primeiras pedaladas na bicicleta azul que ganhou de Natal. "Ele estava muito ansioso para andar logo nela", conta o morador da Asa Norte, enquanto via o herdeiro curtir sua "magrelinha". O pai ressalta que é um momento muito especial estar junto ao filho nesta época do ano.

No Parque da Cidade, a brasiliense Camila de Moraes, 29, levou a cadela Panqueca para passear. Há dois anos, ela mora em São Paulo-SP, onde trabalha como gerente de distribuição em uma empresa. E retornou para celebrar o nascimento do filho de Deus com os pais, irmãos e sobrinhos, em Águas Claras. "A gente comeu muito, (havia na ceia) bastante comida tradicional, como rabanada e vinho.

Enquanto a gerente reforçava a relação com sua mascote no lugar onde Eduardo e Mônica, da música da Legião Urbana, se encontraram, perto delas o motorista de aplicativo Irapuan Bezerra, 59, acompanhava a filha, Sophia Rodrigues, 8. Ela iria andar de patins. "Eu não iria trabalhar. Então, aproveitei para passar o dia com ela no parque", conta o morador de Samambaia Norte. Sophia, que passou a noite de Natal reunida com familiares, estava empolgada por ter aquele momento. Ela brinca que tem uma rotina muito corrida. "Chego à noite (a casa) cansada da escola e tenho que tomar banho e comer". Então, estar com o meu pai aqui é muito bom", festeja a menina.

Irapuan acredita ser importante passar o Natal em família para não deixar a tradição passar em branco. "É o espírito do nascimento de Jesus, em que sempre fazemos a comunhão e rezamos. Ela sabe o porquê do Natal. Não é só comer, mas também colocar em prática essa união", opina.

Descoberta

Se em um ponto da cidade a pequena patinava, em outro os irmãos Ravi Lucas, 11, e Ryan Prado Soares, 14, ganhavam um presente de Natal do padastro, o mecânico Elisvandro da Conceição Silva, 31. Durante a ceia, ele tinha combinado com os garotos de ir à Orla da Ponte JK para curtir o feriado tomando banho na beira do Lago Paranoá, aonde foram pela primeira vez.

"É legal ganhar presente e estar perto da minha família. Aproveitei e comi de tudo", afirma Ravi, declaração que fez o motorista exaltar à reportagem que estar com entes queridos em momentos assim era maravilhoso e satisfatório.