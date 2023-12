Corpo é encontrado em área rural de São Sebastião; PCDF investiga

Um corpo do sexo masculino foi encontrado, nesta segunda-feira (25/11), na Rua 46, do núcleo rural Capão Comprido, região de São Sebastião. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para averiguar a situação e, ao chegar no local, encontrou a vítima.

O homem teria aproximadamente 40 anos de idade e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) confirmou que o óbito não teria ocorrido por causas naturais. A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada e a 30ª Delegacia de Polícia ficou responsável por investigar o possível homicídio. No momento, não há suspeitos.