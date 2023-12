Polícia apreendeu três armas de fogo em festa na Samambaia Sul; Veja

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu informações nesta segunda-feira (25/12), que em uma festa na QR 307 de Samambaia Sul estariam fazendo disparos de arma de fogo em via pública. O militares de deslocaram ao local e se depararam com pessoas portando armas de fogo ilegalmente.

Durante a abordagem e revista, foram apreendidas três armas de fogo, um simulacro e expressiva quantidade de munições, chegando ao total de 106 projéteis, além da prisão de dois indivíduos. As armas e munições foram encaminhadas à 26ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.



