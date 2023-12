Um banhista, de aproximadamente 30 anos, se afogou na tarde de domingo (24/12) de véspera Natal, no Lago Paranoá. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem desapareceu próximo às margens da Ponte Honestino Guimarães, área usada para lazer. A vítima foi encontrada submersa a cinco metros da margem e em uma profundidade de quatro metros.



Amigos do homem relataram ao Corpo de Bombeiros que ele nadava a alguns metros da margem Leste, próximo à ponte. Em seguida, os mergulhadores de resgate começaram as buscas, tanto nas margens quanto no leito. Os militares usaram técnicas de varredura em operações aquáticas.











Quando retirado da água pelos bombeiros, os militares iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com aproximadamente 35 minutos de duração, e conseguiram restabelecer os sinais vitais do banhista. Inconsciente e instável, ele foi transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima às 16h43 desse domingo. Foram usadas quatro viaturas terrestres e uma aquática.