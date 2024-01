Primeira semana de 2024 começa com céu nublado e previsão de tempestades

Para a primeira semana de 2024, a previsão do tempo é de muita chuva e, em alguns momentos, abertura de sol, como é esperado para o verão. Aos que sofreram com as ondas de calor nos últimos meses de 2023, a expectativa é de refresco e sensação de tempo mais ameno, em vista da alta umidade, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Desse modo, vale se atentar às fortes chuvas que podem ocorrer nos próximos dias. Nesta terça-feira (2/1), o Distrito Federal está sob alerta laranja, que indica risco alto para tempestades, rajadas de vento e trovoadas. “O volume de chuvas pode variar de 30 a 60 mm no período de uma hora, enquanto a ventania pode atingir até 100 km/h”, detalhou Glauco Freitas, meteorologista do Inmet.

Nesta manhã, o céu amanheceu com muita nebulosidade e chuva, que se mantém prevista a qualquer momento do dia e aberturas pontuais de sol. A temperatura mínima, nesta manhã, foi de 20ºC e a máxima pode chegar a 26ºC. Já a umidade fica em torno dos 55% e 95%.

Alerta

A Defesa Civil do DF (DCDF) recomenda que, nesses casos, não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.