Mulher é encontrada morta em hotel do Recanto das Emas; PCDF investiga

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de uma mulher encontrada sem vida dentro de um quarto de hotel, no Recanto das Emas, na madrugada desta terça-feira (2/1). O Correio apurou que a vítima tem 39 anos e teria dado entrada sozinha na acomodação.

Segundo informações repassadas pelos funcionários do Hotel Ipê, ela fez o check-in

às 13h30 dessa segunda-feira (1º/1) sem sinais de embriaguez e de uso de drogas. Na manhã desta terça, os empregados do local tentaram contato com a mulher, mas sem sucesso. Eles, então, abriram a porta e encontraram o corpo em cima da cama.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que colheu imagens de segurança para elucidar o caso. A princípio, o óbito é tratado como morte natural.