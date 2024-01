Aeroporto de Brasília opera por instrumentos por conta do mau tempo

Devido à chuva, o Aeroporto de Brasília opera por instrumentos desde às 17h34 desta terça-feira (2/1), sem previsão de retorno ao funcionamento padrão das atividades. Dois voos que pousariam em Brasília foram realocados para Goiânia e outros voos previstos para esta terça estão atrasados por causa do mau tempo.

O termo "funcionamento por instrumentos" indica que as condições climáticas não permitem pousos e decolagens com referências visuais para os pilotos, apenas com instrumentos disponíveis nas aeronaves. "Depende do piloto se irá pousar ou não", explica ao Correio a assessoria da Inframerica, empresa que controla o aeroporto.

O voo por instrumentos é o procedimento padrão em caso de pouca visibilidade. A equipe de bordo realiza a orientação do avião, bem como pousos e decolagens por meio de aparelhos internos que indicam a posição da aeronave no ar, a navegação do avião no solo e a instrumentação do motor. "Dependemos da melhora das condições climáticas para que voltem as referências visuais no aeroporto", afirma Camila.

A previsão é que a noite desta terça-feira tenha céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, o tempo deve permanecer fechado durante o dia todo na quarta-feira (3/1), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).