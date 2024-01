Policial penal desaparecido há mais de um mês é encontrado morto em Goiás

Familiares do policial penal do Estado de Goiás José Françualdo Leite Nóbrega confirmaram ao Correio que o corpo do servidor público foi encontrado na tarde deste sábado (6/1), em Padre Bernardo, no estado de Goiás. À reportagem, os parentes disseram que duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime.

O servidor público sumiu em 27 de novembro de 2023, depois de sair de Águas Lindas (GO) para ir a Brasília buscar R$ 40 mil. Um dia depois do sumiço, o carro de José foi encontrado carbonizado no Núcleo Rural Três Conquistas, no Paranoá.

José era lotado na Unidade Prisional de Santo Antônio do Descoberto e prestava serviços na 3ª Coordenação Regional Prisional. O Correio apurou que o servidor trabalhou normalmente no domingo, um dia antes do desaparecimento. As informações foram repassadas à família por um dos funcionários da loja de aluguel de materiais de construção, da qual o policial também era dono.

*Matéria em atualização. Aguarde mais informações

