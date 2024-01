Visitante tenta entrar com cocaína costurada em calça na Papuda

Um jovem, de 20 anos, foi preso ao tentar entrar com cocaína na Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF 1), no Complexo Penitenciário da Papuda, na tarde de quinta-feira (4/1). O suspeito visitaria um detento lotado na unidade, quando foi detido em flagrante pelos policiais penais.

A droga estava escondida na costura da calça que o visitante usava. Ao ser submetido ao scanner corporal — procedimento adotado nos presídios para a entrada de familiares —, os policiais constataram disformidade nas laterais da roupa do suspeito.

Durante a revista pessoal, foram encontrados 47g de cocaína distribuídos em 17 invólucros. O rapaz foi preso e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).