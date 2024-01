Plano para enforcar Moraes não chegou ao conhecimento da CPI do DF

A ameaça de enforcar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes, revelada pelo magistrado em entrevista ao jornal O Globo, não chegou ao conhecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa (CLDF).

Integrantes que cuidaram da produção do relatório, ao lado do deputado distrital Hermeto (MDB), relataram à reportagem que a informação grave exposta pelo ministro ao jornal não chegou ao âmbito da CPI. O caso sequer foi citado no relatório de 444 páginas, que imputou crimes a financiadores, a presos do 8/1 e a autoridades.

Os integrantes acreditam que a informação chegou a Moraes logo após o encontro do ministro com os distritais, em março do ano passado, e por isso não foi externada pelo magistrado aos parlamentares. A Polícia Federal investiga o caso.

Ameaças

As ameaças foram reveladas por Moraes em entrevista ao jornal O Globo. O ministro contou que os golpistas que participaram dos atos em 8 de janeiro de 2023 pretendiam prendê-lo e enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Segundo ele, os golpistas desenvolveram três planos com diferentes desfechos.

O primeiro deles previa que as Forças Especiais do Exército prendessem Moraes em um domingo e o levassem para Goiânia. O segundo plano previa que o corpo do ministro seria abandonado no caminho para Goiânia. “Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio”, contou o ministro.

O outro plano era de idealização de participantes dos atos mais "exaltados" e previa a prisão de Moraes seguida de seu enforcamento na Praça dos Três Poderes. “Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição”, disse Moraes, que não estava no Brasil em 8 de janeiro.