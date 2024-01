8/1: Celina Leão representará GDF em evento pró-democracia no Congresso

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), deve comparecer ao ato do 8/1 realizado nesta segunda-feira no Congresso Nacional, que vai relembrar os ataques há um ano às sedes do Poderes brasileiros.

O compromisso está marcado na agenda oficial da governadora em exercício em razão das férias do governador Ibaneis Rocha (MDB), que está nos Estados Unidos.

A partir das 15h desta segunda, o Salão Negro do Congresso Nacional receberá o ato "Democracia Inabalada" que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A cerimônia tem como objetivo relembrar as ações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em que invadiram vários prédios localizados na Praça dos Três Poderes e promoveram uma destruição do patrimônio público incluindo presentes recebidos pelo Estado.

A solenidade irá lembrar o esforço de forças de segurança e das instituições para manter a ordem e a democracia. Além de Lula, estão previstos falas de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dos ministros Luís Roberto Barroso, presidente do STF, e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) irá discursar representando os chefes dos Executivos estaduais. Não está previsto um discurso de Celina na solenidade.

Na manhã desta segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava entre os escolhidos para discursar no evento, cancelou participação em razão de "problemas de saúde na família", segundo informou sua assessoria.