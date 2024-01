Governadora em exercício abre oficialmente posto de saúde em Santa Maria

Um posto de saúde que deverá atender mensalmente 8 mil pessoas foi inaugurado esta segunda-feira (8/1), em Santa Maria, pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Na mesma cerimônia, ela assinou uma ordem de serviço para dar início à construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) na região.

A nova instalação, mesmo ainda sem ter sua abertura feita oficialmente, entrou em funcionamento no mês passado. Isso ocorreu para desafogar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 6, que, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), estava no limite, suportando outras 8 mil consultas todo mês.

A secretária de saúde do DF, Lucilene Florêncio, disse que o posto funcionará numa casa que era utilizada pela Polícia Militar e que precisou ser adaptada. Segundo ela, foi necessário um investimento em torno de R$ 750 mil para a adequação. A titular da pasta acrescentou que esse espaço "vem ao encontro da necessidade da população de Santa Maria que é desafogar a UBS 6, onde nós não conseguíamos entregar tudo que desejávamos e que a população merece".

Lucilene Florêncio detalhou que, nessa unidade, que se somará a outras de Santa Maria, se poderá dar um melhor acompanhamento de grávidas, diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas.

O ambulatório de apoio, que fica na EQ 304/307, ocupará 408m². Nele, há consultórios, salas de atendimento a agentes de saúde, de acolhimento e para aplicação de curativos, além de uma farmácia com dispensa para armazenamento de medicamentos. O seu funcionamento, mais o que é feito pela UBS 6, permitirá que um total de 16 mil pessoas sejam beneficiadas, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Crianças

Além do posto, Celina Leão fez o anúncio oficial da construção do Cepi que ficará na QR 315, também em Santa Maria, a um custo estimado em R$ 5,5 milhões. Lá deverão ser atendidas 188 crianças, em tempo integral, num espaço que contará com dez salas. refeitório e parquinho.

"As mulheres querem trabalhar, mas a pergunta vem: com quem nós vamos deixar as nossas crianças?", observou a governadora em exercício, acrescentando ser esse um pleito antigo dos moradores do lugar.

A secretária de educação, Hélvia Paranaguá, ressaltou que a região receberá mais uma unidade similar na QR 201, mas ainda sem data para início das obras.