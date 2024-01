Vídeo: Polícia prende mulher que ameaçava fazer ato terrorista no STF

Uma mulher de 58 anos foi presa, nesta segunda-feira (8/01, as 16h15, por ameaçar contaminar o ambiente do Supremo Tribunal Federal (STF) com Antraz — arma biológica letal usada em atos terroristas. Os policiais militares do 1º Batalhão detiveram a senhora na área externa da corte.

A equipe do PM foi acionada por testemunhas que presenciaram a mulher agredindo os policiais e fazendo ameaças. Chegando ao local, os militares colheram informações sobre as características da suspeita e a encontraram dentro de um veículo. Durante abordagem veicular, os militares encontraram um spray de pimenta e uma máquina de choque.

A mulher foi levada à 5ª Delegacia de Polícia (área central), por ameaçar e desacatar os policiais militares e judiciais. Na DP, a equipe foi informada que a ocorrência deverá ser registrada na Polícia Federal.

