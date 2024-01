Policial da reserva prende dupla que roubou casal de idosos, no Riacho Fundo

Um policial militar da reserva prendeu dois suspeitos de roubar um casal de idosos no Conjunto 3 da QN 24 do Riacho Fundo 2, na tarde desta segunda-feira (8/1). O militar aposentado perseguiu os assaltantes, que perderam o controle da motocicleta em que estavam e acabaram colidindo contra um poste.

Os suspeitos perderam o controle da moto após perceberem que estavam sendo perseguidos pelo ex-PM. Eles foram detidos pelo policial da reserva, até a chegada de uma guarnição do 28º Batalhão de Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado ao local para prestar socorro médico aos suspeitos do roubo. Um deles foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e o outro para o Hospital Regional do Gama (HRG).

A bolsa da vítima foi recuperada. A 27ª Delegacia de Polícia, do Recanto das Emas, está à frente do caso. Os acusados serão apresentados à delegacia assim que tiverem alta hospitalar.