Esplanada dos Ministérios permanece tranquila durante evento pró-democracia

A segurança na Esplanada dos Ministérios, esta segunda-feira (8/1), foi reforçada para evitar qualquer problema ao evento que lembrou os ataques antidemocráticos, realizados neste mesmo dia, ano passado, aos prédios dos Três poderes. O ato Democracia Inabalada se iniciou às 15h no Congresso Nacional. Carros e helicópteros das polícias Civil e Militar do DF, mais o batalhão de cães da PMDF, e agentes da de segurança do Supremo Tribunal Federal e do Detran participaram da operação. Ainda houve o uso de drones para vigilância e de grades metálicas de isolamento em toda a área ocupada também por sedes de ministérios.

O ato contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso. O objetivo do evento é reafirmar a importância e a força da democracia brasileira. Também serviu para restituir ao patrimônio público, de maneira simbólica, alguns itens depredados durante a invasão cometida por pessoas que não aceitaram o resultado da última eleição presidencial.

O trânsito no Eixo Monumental flui normalmente. A via N1, no trecho entre a L4 e Avenida das Bandeiras está interditada. Turistas e moradores do DF caminham pelas calçadas em frente ao palácio do Itamaraty e do resto da Esplanada.