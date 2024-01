Terça (9/1) no DF amanhece com céu aberto e chances de chuvas no fim da tarde

Chuvas intensas estão previstas para esta terça-feira (9/1) em todo o Distrito Federal, especialmente no fim da tarde, noite e madrugada. Durante a manhã, o céu deve abrir e dar espaço ao calor. A união entre altas temperaturas e umidade é responsável pela formação de uma área de instabilidade, que favorece a ocorrência de tempestades, conforme explicou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A região está sob alerta laranja, que indica risco alto para chuvas intensas, rajadas de vento e trovoadas. “Nesse contexto, é necessário ter atenção às populações que moram em áreas de risco, para evitar problemas como grandes alagamentos”, alertou Cleber Souza, meteorologista do Inmet.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Durante a manhã, podem ocorrer apenas chuvas fracas e isoladas. No DF, a temperatura mínima foi de 19ºC, no Paranoá, e a máxima pode chegar a 29ºC. Já a umidade fica em torno dos 60% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 19ºC e a máxima pode atingir os 27ºC; a umidade fica entre 60% e 95%.

Cuidados durante período chuvoso

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Defesa Civil do DF e o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) compilaram as principais medidas que devem ser tomadas para garantir a segurança da população, dentro e fora de casa. Confira a seguir:

Em casa

Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, se proteja embaixo de uma mesa ou cama para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha;

Se a água da rua começar a entrar em casa, saia da residência e procure um abrigo seco;

Evite ficar próximo a canos, janelas e portas metálicas, sobretudo se a chuva for acompanhada por raios;

Não use equipamentos ligados à tomada, devido ao risco de choque elétrico e curto-circuito. O cuidado também vale para celulares conectados ao carregador e a banhos em chuveiros elétricos;

Esteja atento à manutenção da residência: limpe as calhas com frequência e deixe os telhados bem fixados. Além disso, verifique os sinais de infiltrações para resolver as demandas o quanto antes.

No trânsito

Esteja atento às condições do veículo: freios e pneus devem estar calibrados e os faróis em pleno funcionamento;

Dirija com cautela e mantenha distância do veículo da frente para diminuir o risco de colisões;

Em caso de chuva torrencial, procure um local seguro para estacionar, longe de árvores e alambrados metálicos, para aguardar o fim da tempestade;

Evite freadas e mudanças bruscas de faixa para que os pneus não percam o contato com o asfalto. O ideal é acionar o freio gradualmente e nunca dirigir em alta velocidade;

Mantenha os cuidados inerentes a direção de veículos, como uso de cinto de segurança e seta para indicar mudança de direção;

Motociclistas: evitem chuvas fortes e procurem abrigos em paradas de ônibus e outros locais cobertos. É essencial andar bem equipado, com capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e bota;.

Pedestres: façam travessias seguras em faixas de pedestres ou semáforos.

Na rua

Procure um local coberto e seguro. Não fique em lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como tendas, barracos, veículos sem capota, campos de futebol etc;

Se estiver em piscinas ou lagos, saia da água imediatamente e procure abrigo;

Evite a entrada em lugares alagados;

Nunca se abrigue debaixo de árvores;

Não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos. E não segure em objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés.