Assassino se passou por cliente para matar ex; veja quem é o suspeito

O suspeito de assassinar a ex-mulher no Gama é Wesly Denny da Silva Melo. O homem, que é filho de um policial militar aposentado e tem o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), é considerado foragido. Na tarde desta quarta-feira (10/1), o agressor efetuou ao menos 16 disparos contra Taynara Kellen, 26 anos, em frente ao salão onde ela trabalhava com alongamento de cílios, na Quadra 29 do Gama.

Taynara e Wesly mantiveram um casamento de quase 10 anos, mas estavam separados havia uma semana. Por não aceitar o fim do relacionamento, o homem ceifou a vida da ex. A jovem estava com a filha de 5 anos — fruto do relacionamento do casal — no salão, quando recebeu mensagens de um suposto cliente pedindo para marcar um horário. Segundo testemunhas, era Wesly.

Taynara Kellen, vítima de feminicídio no Gama (foto: Arquivo pessoal)

Por mensagem, Wesly disse não encontrar o endereço do salão e pediu para que Taynara saísse até a porta. Por duas vezes, a mulher foi até à rua com a filha, mas o homem recuou e se escondeu. Na terceira vez, ela saiu sozinha e foi surpreendida por Wesly a tiros.

A porta do salão estava fechada e, de dentro do estabelecimento, a criança viu a mãe ser assassinada. De acordo com testemunhas, nesta quarta, uma das amigas de Taynara a orientou registrar boletim de ocorrência contra o ex na delegacia, mas a mulher disse que Wesly não teria coragem de tentar contra a vida dela.

Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para socorrer a mulher e constataram a morte no local. O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).