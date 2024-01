Mulher de 26 anos é assassinada a tiros no Gama; autor está foragido

Uma jovem de 26 anos foi assassinada a tiros no Setor Leste do Gama, na tarde desta quarta-feira (10/1). Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PMDF), o autor dos disparos é o ex-marido, Wesly Denny da Silva, encontra-se foragido. A vítima foi identificada como Taynara Kellen.

Wesley Melo é suspeito de assassinar a ex-mulher, Taynara Kellen, no Gama (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo informações de vizinhos, Taynara trabalhava em um salão da região. A jovem estava com a filha de 5 anos — fruto do relacionamento do casal — no salão, quando recebeu mensagens de um suposto cliente pedindo para marcar um horário. Segundo testemunhas, era o ex. A mulher saiu para a rua para encontrá-lo, momento que o criminoso atirou pelo menos 16 vezes contra a vítima.

Policiais militares isolaram a área onde ocorreu o crime, no Setor Leste, do Gama (foto: Reprodução/PMDF)

Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para socorrer a mulher e constataram a morte no local. O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo o delegado à frente do caso, William Ricardo, o autor já foi identificado e é considerado procurado.