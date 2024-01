Filha de 5 anos presenciou o pai matar a mãe no Gama

Wesly Denny da Silva Melo, 29 anos, assassinou a ex-mulher na frente da filha do casal, uma criança de 5 anos. Taynara Kellen, 26, foi morta com ao menos 16 disparos de arma de fogo em frente ao salão onde trabalhava, na Quadra 29 do Gama. O autor, que tem o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), é considerado foragido.













As circunstâncias do feminicídio são investigadas pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Ao Correio, colegas da vítima contaram que Taynara e Wesly foram casados há cerca de 10 anos, mas estavam separados há uma semana. O relacionamento, no entanto, era conturbado, baseado em ameaças, brigas e términos frequentes.

Taynara trabalhava com alongamento de cílios no salão. Nesta quarta-feira, Wesly se passou por cliente e enviou uma mensagem à ex para que fosse “atendido”. Durante a tarde, ele disse estar perdido na região. Por duas vezes, Taynara saiu do estabelecimento com a filha e foi até a rua para tentar localizá-lo, mas Wesly recuou e continuou a dizer que não encontrava o endereço. Pela terceira vez, ao sair sozinha, o autor surpreendeu a ex com 16 tiros.

Do lado de dentro do salão, a filha do casal e as funcionárias presenciaram o assassinato. A PCDF confirmou a autoria e Wesly é procurado por feminicídio. Quem tiver informações sobre o paradeiro do acusado, ligue para o número 197, da Polícia Civil.