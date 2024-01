Com desvio na EPTG, motoristas enfrentam trânsito nesta quinta (11/1)

No primeiro dia de desvio do trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Eixo Monumental, os motoristas encaram um fluxo intenso de veículos no trecho interditado na manhã desta quinta-feira (11/1). A alteração teve início na noite de quarta-feira (10/1). Segundo a Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF), a pasta observa o movimento de veículos, em direção ao Setor de Indústrias Gráficas e ao Plano Piloto, para identificar possíveis ajustes que precisam ser feitos para melhorar o fluxo no local.

Ao todo, três faixas da EPTG foram bloqueadas com barreiras de concreto, sendo uma delas a faixa exclusiva para ônibus. “Toda intervenção de trânsito costuma ser bem confusa e problemática nos primeiros dias e a situação tende a se acomodar nos próximos dias. Mas ajustes pontuais serão feitos, especialmente no que diz respeito à faixa exclusiva dos ônibus. Teremos que sinalizar logo na saída da última parada da EPTG para obrigar os ônibus a se deslocarem para a faixa mais à direita e, assim, não mais impedir o acesso à faixa reversa”, ressaltou em nota a pasta de obras.

A nova faixa construída no canteiro central, logo após a última passarela de pedestres da via, se deve à implantação do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). A obra será executada num trecho de 640 metros que se estende da altura do viaduto da Epia até a chegada à Octogonal.

Entenda o desvio

O motorista que se desloca na EPTG, sentido Eixo Monumental, deve acessar a faixa reversa ou a via marginal, antes do viaduto com a Epia. Já os condutores que desejarem chegar ao Setor Policial Sul devem seguir obrigatoriamente pela marginal até antes do viaduto de acesso ao Setor Policial.

Quem trafega na Epia Norte também precisa ficar atento ao novo fluxo do trânsito, devido a alça do viaduto que dá acesso à via Epig estar interditada durante todo o período da obra. Dessa forma, quem quiser acessar a via Epig deverá utilizar o retorno situado em frente à Novacap.