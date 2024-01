Carro fica destruído ao pegar fogo após colisão na BR-070, veja vídeo

Um carro ficou totalmente destruído após colidir com outro veículo e pegar fogo na BR-070 (Veja o vídeo abaixo). O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (12/1). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Por volta das 6h20, uma equipe dos bombeiros foi deslocada para a BR-070, próximo ao viaduto da entrada de Taguatinga, no sentido Brasília, por conta de um incêndio em um veículo. Ao chegar ao local, os militares encontraram um Honda City de cor prata em chamas após ter colidido com um Hyundai Elantra de cor preta.

Imediatamente, os bombeiros iniciaram o combate às chamas extinguindo o incêndio. No entanto, as chamas haviam consumido totalmente o carro. Por sorte, o motorista e passageiros do Honda conseguiram sair do veículo antes e não sofreram ferimentos.

Para o atendimento, duas faixas foram interditadas, causando transtornos no trânsito. Em seguida, o Departamento de Estradas de Rodagem ficou responsável pelo local.



Veja o vídeo: