Metrô-DF: circulação de trens é retomada após contenção do incêndio

A circulação do Metrô do Distrito Federal foi retomada após um incêndio atingir um vagão em Águas Claras, nas proximidades da Estação Concessionárias, na manhã desta sexta-feira (12/1).

As estações ficaram abertas, no entanto, as vias foram fechadas para conter o fogo. Em nota, o Metrô-DF informou que o trecho onde houve o incidente ainda está fechado para recolher o trem. No entanto, ao Correio, o metrô informou que por serem duas linhas, o funcionamento para os passageiros com destino a Ceilândia ocorre normalmente, só com um pouco mais de lentidão.

"O Metrô-DF informa que a circulação de trens foi retomada. A companhia aguarda a liberação da via no trecho onde houve o incidente para recolher o trem. Usuários com destino a Samambaia devem fazer o transbordo (troca de trens) na estação Águas Claras", diz o comunicado completo.



O trem será rebocado da linha por outro trem até o galpão de manutenção, localizado no Centro Administrativo e Operacional (CAO) do Metrô-DF, na Avenida Jequitibá, onde poderá ser realizada a perícia. A causa do incêndio ainda será avaliada.

A Administração de Águas Claras recebeu a informação do incêndio por volta de 12h20, quando o vagão já estava em chamas. Quando a Administração chegou, os funcionários do Metrô já haviam sido acionados.

Não tinha nenhum passageiro a bordo dos vagões. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) conseguiu controlar as chamas rapidamente. O Coronel Deusdete Vieira informou que o Corpo de Bombeiros fez o combate às chamas diretamente de dentro do vagão, impedindo que o fogo se espalhasse para os outros carros do trem.

Caso similar

Em outubro do ano passado, ocorreu outro caso similar. Na ocasião, um curto-circuito atingiu os trilhos do metrô e causou uma explosão na Estação Central. Na época, o Metrô-DF informou que houve um problema em um equipamento de via, sendo necessário interromper a circulação de trens na estação.

Já em dezembro, um dos trens apresentou problemas elétricos, gerando barulho e fumaça. O trem chegou a ser evacuado na Estação Shopping e foi necessário desligar a energia das vias.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o incidente ocorreu por conta de um superaquecimento. A corporação também informou que as causas poderiam estar relacionadas ao sistema de freios.

*Colaborou Helena Dornelas