Babal Guimarães não consegue recorrer e é condenado por violência doméstica

O influenciador Babal Guimarães, cunhado do humorista Carlinhos Maia foi condenado pela Justiça por violência doméstica contra a ex-esposa, Tereza. A sentença saiu no início de 2023, no entanto, a defesa do rapaz tentou recorrer da decisão, porém, o pedido foi negado.



No processo consta que Babal "agiu com premeditação e frieza". Segundo o documento, na época, Babal estava embriagado e invadiu a casa da vítima pulando o muro. "O condenado agiu com premeditação e frieza, inclusive desferindo vários socos na direção do rosto e da cabeça da vítima, bem como jogou a vítima contra parede e grade, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura, se revestindo de especial reprovabilidade", escreveu o juiz José Eduardo Nobre Carlos.



Segundo o magistrado, as agressões foram motivadas por uma crise de "ciúme excessivo e sentimento de posse da mulher". Isso configura "motivo fútil", o que agravou o aumento de pena em dois meses e nove dias, mas cumprirá a pena em regime aberto.



Outras denúncias

Vale lembrar que depois de Tereza, Babal Guimarães se casou com a influenciadora Emily Garcia com quem teve um filho. O fim do relacionamento foi rodeado de muitas polêmicas e mais de denúncias de violência doméstica. Na época, o influenciador acusou a mulher de agredi-lo, depois de ela ter dito que sofreu violência doméstica. Inclusive, a jovem conseguiu uma medida protetiva contra ele. Atualmente os dois selaram a paz pelo filho, mas não se falam.